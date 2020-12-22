Российский город затопило фекалиями

Несколько улиц в Волгодонске Ростовской области затопило фекалиями из-за прорыва канализационных труб. Коммунальщики не смогли вовремя взять под контроль последствия аварии, поэтому местные власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщает DonDay.ru.

Материалы по теме Лавочка закрывается В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья? Склад грехов Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир

Первый инцидент произошел 5 декабря на улице Энтузиастов, где фекалии разлились вдоль местного рынка. По данным издания, городские службы начали устранять последствия аварии только через два дня. Несколько дней спустя ситуация усугубилась — трубы прорвало на улице Черникова, а вскоре нечистоты появились и возле детского сада «Катюша», который на некоторое время закрыли. В итоге, как отметило издание, город «буквально утонул в дерьме», а коммунальщики на протяжении нескольких недель не могли справиться с аварией.

Представители местного водоканала отметили, что в ближайшее время продезинфицируют улицы, часть из которых польют хлорным раствором. Городские власти также прокомментировали сложившуюся ситуацию изданию «161.ру». Оказалось, что местный трубопровод полностью изношен, срок эксплуатации канализационного коллектора превышен на девять лет. По мнению российских чиновников, режим ЧС поможет экстренно заменить трубы, не проводя торги на работу, и восстановить функции коллектора. Власти пообещали привести канализацию в порядок к новогодним праздникам.

Ранее в декабре россиянин из Орла без одобрения местных жителей самовольно построил детскую площадку в одном из дворов. В итоге занимавшиеся возведением объекта рабочие повредили газопровод, а строительные отходы сбросили в ближайший канализационный люк, из-за чего в районе случился «фекальный коллапс». Жители стали жаловаться на отчетливый запах фекалий, который исходил от коллектора и ощущался в близлежащих дворах. Для ликвидации последствий во двор привезли спецтехнику.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru