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Богатый россиянин построил детскую площадку и устроил «фекальный коллапс»

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Алексей Романов / «Коммерсантъ»

Богатый россиянин из Орла самовольно построил детскую площадку, не спросив мнения жильцов соседних домов. При этом нанятые строители не только повредили газопровод, но и сбросили весь строительный мусор в ближайший канализационный люк, из-за чего в районе случился «фекальный коллапс». Об этом «Ленте.ру» сообщил один из местных жителей.

Площадку строили с августа по октябрь 2020 года. Она находится у дома №3 на Красноармейской улице и вплотную прилегает к дому №48 на Октябрьской.

У местных жителей к новой площадке есть множество претензий. Инициатор постройки решил значительно увеличить размеры детского городка. В итоге на территории детской площадки оказалась труба газопровода и канализационный люк, а сама площадка находится теперь в непосредственной близости от жилого дома — если из окон домов что-либо выбросят, то дети могут серьезно травмироваться. Кроме того, вместо безопасного резинового покрытия на ее территории положили плитку, спилив при этом множество деревьев.

Главной проблемой стал канализационный люк, который оказался прямо на площадке. В конце ноября-начале декабря местные жители начали жаловаться на отчетливый запах фекалий, который исходил от коллектора и ощущался в близлежащих дворах.

Бригада, приехавшая на вызов, обнаружила, что строители площадки сбрасывали в него мусор во время работ. По словам жильцов, внутри коллектора оказалось два-три метра застывшей смеси из цемента, фекалий, песка, кусков металла и кирпичей, которая повредила все коммуникации.

Для устранения проблемы потребовалась спецтехника.

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