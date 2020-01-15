Многоэтажка в российском городе полностью покрылась льдом

Пятиэтажное общежитие военного авиационного училища (ИВАТУ) в Иркутске полностью покрылось льдом из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В соседних домах была авария, выключили на территории горячую воду и отопление. Но у нас внизу никто не живет, окна открыты, все замерзло. Когда включили, все трубы полопались», — рассказал каналу один из жителей города.

Вода потекла по стенам и затопила подвал. При таких условиях на морозе (на улице, как пишет Mash, стоит температура в минус 21 градус) многоэтажка моментально обледенела.

Люди живут в замерзшем общежитии уже почти два месяца, часть здания вообще изолирована от коммуникаций. На данный момент с проблемным домом, по данным канала, разбирается Следственный комитет.

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