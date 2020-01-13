Российская учительница пожаловалась на жилье в обледеневшем бараке

Пенсионерка из российского Ялуторовска (Тюменская область), которая ранее работала учительницей, вышла на одиночный пикет к зданию правительства региона. Наталья Сапьян с 2006 года пытается добиться переселения из обледеневшего барака XIX века, пишет «Новая газета».

«У меня просто нет другого выхода. Пикет я провожу бессрочный, буду ежедневно приезжать на электричке в Тюмень и стоять, пока не замерзну или не упаду в обморок. Жить мне все равно негде. (...) Без включенного нагревателя температура такая же, как на улице. Мне с 2008 года обещают разобраться в ситуации, пока я фактически живу на улице. За это время через суды я доказала, что проживаю в бараке, аварийность которого достигает 100 процентов. Но никаких мер к расселению чиновники не принимают», — пожаловалась пенсионерка.

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Температура в бараке у Натальи, который признан непригодным для жизни, составляет минус 15 градусов по Цельсию на кухне и минус 10 градусов по Цельсию в комнате. Здесь нет водоснабжения, канализации, а старинная печь ремонту не подлежит. Недавно Наталью спасла соседка: учительница примерзла кожей и волосами к подушке. Как пишет газета, даже прикоснуться к бараку нельзя: бревна сгнили, изнутри они превратились в труху. Ранее угрозу обрушения подтвердила и экспертиза: здание имеет крен, который в 13 раз превышает норму.

Однако местные чиновники отчитались о проведении капремонта (они покрасили барак) и заявили женщине, что жилье ей предоставят только к 2029 году в порядке очереди. До этого бывшую учительницу уволили из медицинского колледжа и преследовали ее детей — как утверждает издание, это связано с тем, что Наталья все это время не прекращала бороться за свои права.

В конце 2019 года губернатор Тюменской области Александр Моор, по информации издания, отчитался о досрочном выполнении плана по расселению аварийного жилья перед министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Якушевым.

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