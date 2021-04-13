Купивших «дом мечты» супругов заставили носить беруши

Жительница британского графства Уорикшир Джеки МакКормак (Jackie McCormack) вместе со своим супругом купила новый дом рядом с оживленной дорогой. Шум от грузовых машин фактически заставил семейную пару носить беруши. Об этом сообщает Birmingham Mail.

МакКормак и ее муж купили недвижимость, которую изначально считали домом мечты, за 350 тысяч фунтов стерлингов (более 37 миллионов рублей). Примерно в трех метрах от забора участка проходит часть автомагистрали A446, по которой часто проезжают грузовые машины. Пара пожаловалась, что из-за шума они вынуждены спать в берушах, а в комнатах оседает дорожная пыль. «Я мою окна три или четыре раза в неделю. Это отвратительно. Если такая грязь попадает на наши окна и машины, то чем мы тогда дышим?» — заявила МакКормак.

По сравнению с соседями пара страдает больше всех, так как их дом расположен ближе к дороге, чем другие. По словам супругов, перед покупкой они не заметили нюанс, так как смотрели объект утром, когда не было шума. Жильцы отметили, что риелторам стоило предупредить их. После переезда МакКормак поняла, почему агенты смогли сделать скидку.

Женщина потребовала ввести на участке ограничение скорости для автомобилей и построить вокруг забора защитный барьер. МакКормак не рассматривает вариант переезда, так как считает, что не сможет найти покупателя для подобного дома. Местные власти пообещали внимательно рассмотреть жалобы жительницы и предложить возможные варианты решения.

В феврале 2021 года «дом мечты» купила семейная пара из английского города Крамлингтон. Вскоре супруги пожаловались на нечистоты, которые стали заливать их участок. Тогда застройщик объяснил, что затопления произошли из-за экстремальных погодных условий, когда стоки вышли из дренажных колодцев. Они пообещали жителям устранить причину аварии.

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