Москвичи пожаловались на шум от тюремного радио

Москвичи, живущие рядом с СИЗО №2, который также известен как «Бутырка», пожаловались на шум от тюремного радио — с наступлением весны передачи стали включать на большой громкости. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

«Зимой не так слышно было, тише бухтело. Сейчас ужас. Когда диджеи начинают говорить — реально громко. Может, они тогда у нас будут спрашивать какую радиостанцию ставить? И приветы каждому подъезду пусть передают сразу», — возмутились москвичи.

По словам местных жителей, шум от радио отчетливо слышен в квартирах даже при закрытых окнах. «Подъем» обратился за разъяснениями в управу района и ФСИН. До этого в ведомстве заявляли, что СИЗО не нарушает никаких санитарных норм.

Также ранее сообщалось, что «Бутырку» собираются закрывать и перенести ее на новое место — либо в район Дмитровского шоссе, либо Калужского. Новый комплекс на пять тысяч мест займет территорию в 80 гектаров.

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