Россиянка пожаловалась на шум от трамвая и засудила коммунальщиков

Жительница Ижевска пожаловалась на шум от трамвая, который был слышен в ее квартире, и засудила коммунальщиков. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
Россиянка сообщила, что у нее дома слышен шум и ощущается вибрация из-за движения трамваев — пути проходят рядом с многоэтажкой. Тогда Роспотребнадзор начал административное расследование в отношении МУП «ИжГЭТ» — центральной диспетчерской.
Выяснилось, что уровень шума и вибрации в квартире россиянки превышает предельно допустимый, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Тогда дело в отношении «ИжГорЭлектроТранс» передали в суд.
В результате разбирательств компании был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Организация обратилась с апелляционной жалобой в Верховный суд Республики, однако ей было отказано.
Ранее пенсионерка из Астрахани отсудила более полумиллиона рублей у обслуживающей ее дом компании — неисправные двери лифта невовремя закрылись и сломали женщине бедро.