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Россиянка пожаловалась на шум от трамвая и засудила коммунальщиков

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жительница Ижевска пожаловалась на шум от трамвая, который был слышен в ее квартире, и засудила коммунальщиков. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Россиянка сообщила, что у нее дома слышен шум и ощущается вибрация из-за движения трамваев — пути проходят рядом с многоэтажкой. Тогда Роспотребнадзор начал административное расследование в отношении МУП «ИжГЭТ» — центральной диспетчерской.

Выяснилось, что уровень шума и вибрации в квартире россиянки превышает предельно допустимый, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Тогда дело в отношении «ИжГорЭлектроТранс» передали в суд.

В результате разбирательств компании был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Организация обратилась с апелляционной жалобой в Верховный суд Республики, однако ей было отказано.

Ранее пенсионерка из Астрахани отсудила более полумиллиона рублей у обслуживающей ее дом компании — неисправные двери лифта невовремя закрылись и сломали женщине бедро.

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