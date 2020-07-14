Застрявшим в трамвае из-за потопа россиянам пришлось выбираться из лужи на лодке

В затопленном из-за ливня Краснодаре пассажирам трамвая пришлось выбираться из лужи на лодках. Видео эвакуации местных жителей публикует в своем Telegram-канале издание «Подъем».

В региональном управлении МЧС изданию сообщили, что спасатели откачивали воду на Ставропольской улице и заметили пассажиров в затопленном по окна трамвае. Спасено десять человек.

По данным РИА Новости, движение общественного транспорта оказалось нарушено по всему городу. За два часа там выпала двухнедельная норма осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал россиян об опасных погодных явлениях, к которым относятся жаркая погода и температура выше плюс 40 градусов, высокая пожарная опасность, а также сильные ливни, ветер и крупный град.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!