Последствия потопа в российском городе попали на видео

В Краснодаре произошел потоп после ливня. Очевидцы сняли его последствия на улицах города, их видео публикует RT в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что автомобили с трудом проезжают по скопившейся на дороге воде, а прохожим она достает до щиколоток. По информации издания, в городе пришлось остановить работу общественного транспорта. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки на улицах города достигли семи баллов на момент написания заметки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал россиян об опасных погодных явлениях, к которым относятся жаркая погода и температура выше плюс 40 градусов, высокая пожарная опасность, а также сильные ливни, ветер и крупный град.

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