Россиянка решила засудить McDonald's из-за запахов в квартире

Россиянка из Санкт-Петербурга решила засудить ресторан быстрого питания McDonald's, который находится на первом этаже ее дома. Женщина потребовала от ресторана более 72 миллионов рублей компенсации, поскольку запахи от предприятия попадают в квартиру. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Дом россиянки расположен на главной барной улице Петербурга — Рубинштейна. На фасаде здания размещены блоки системы кондиционирования, вентиляционные трубопроводы и прочее оборудование. От них круглосуточно исходит шум, по стенам идет вибрация. Также женщина пожаловалась на запах от пережаренного масла и жира в квартире.

По решению суда была назначена экспертиза, поскольку горожанка сообщила о потере сна и головных болях из-за якобы незаконно установленных конструкций. Однако специалисты указали, что требования петербурженки необоснованны.

По данным экспертизы, днем шум не превышает нормативы, а ночью не доносится до спальни россиянки, окна которой выходят на другую сторону дома. В результате Куйбышевский районный суд отказал женщине в компенсации вреда.

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