Российская семья отсудила у застройщика 13 миллионов рублей за холодную квартиру

Супружеская пара отсудила у застройщика 13,4 миллиона рублей, поскольку тот передал семье новую квартиру с существенными и неустранимыми недостатками, которые не позволяют в ней проживать. Об этом говорится на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Санкт-Петербургу.

Россияне заключили договор долевого участия и полностью исполнили свои обязательства. Строительная компания также уложилась в срок, но выяснилось, что жить в квартире невозможно. В ней были заметны следы протечки, отслаивалась штукатурка, отсутствовали вытяжная и приточная вентиляции. В помещении было холодно, поскольку батареи прогревались неравномерно, а наружные стены имели температуру у пола в 12 градусов. В одной из комнат через щель в стене можно было увидеть улицу.

Семья несколько лет пыталась добиться справедливости. В итоге Красносельский районный суд Санкт-Петербурга присудил каждому из супругов по 6,7 миллиона рублей. В сумму включили неустойку, убытки, штраф и компенсацию за моральный ущерб.

Застройщик не сразу вернул деньги, поначалу ограничившись только пятью миллионами рублей. Тогда приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, зарегистрированных на должника, и списали недостающие средства со счета фирмы. Дополнительно с застройщика взыскали исполнительский сбор в размере почти одного миллиона рублей за неисполнение решения суда в срок.

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