Россиянка отсудила полмиллиона рублей за фекалии в квартире

Жительница поселка имени Карла Либкнехта (Курская область) выиграла суд с управляющей компанией дома, где она проживает. Квартиру женщины затопило фекалиями, и россиянке удалось доказать, что это произошло по вине коммунальщиков, сообщает «46ТВ».

Потоп произошел еще в декабре 2017-го, но завершить судебный процесс удалось только в ноябре текущего года. Было установлено, что квартиру на первом этаже затопило фекальными водами так, что повредились напольное покрытие, мебель и ковер. Женщина сочла жилое помещение непригодным для проживания и обратилась в суд, попросив взыскать с коммунальщиков — ООО УК «Жилсервис» — сумму понесенных убытков, договорную неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Городской суд встал на сторону истицы, присудив ей компенсацию — почти полмиллиона рублей, из них более 62 тысяч — стоимость поврежденного имущества, около 89 тысяч — стоимость восстановительного ремонта, 267 тысяч — компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы.

Управляющая компания попробовала оспорить это решение, но Курский областной суд также поддержал россиянку.

В июле жительница Оренбурга отсудила у управляющей компании почти 95 тысяч рублей за потоп в квартире. Жилое помещение также залило фекалиями из-за засора в канализационном стояке.

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