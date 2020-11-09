Культура
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
ВОЗ заявила о выходе пандемии COVID-19 за рамки «обычной чрезвычайной ситуации»
Студентов вузов и коллеждей Подмосковья переведут на дистанционку из-за COVID-19
Роспотребнадзор призвал усилить ограничения в пяти регионах из-за коронавируса
Отвергнутый женихом мужчина вышел замуж сам за себя
Возросло число погибших после устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже
Найдено главное отличие в нарядах жены Байдена и Мелании Трамп
Москвичка внезапно умерла на борту вылетевшего из Крыма самолета
Фельдшер скорой обрушилась на врачей за отказ госпитализировать пенсионерку
Выжившая школьница рассказала на видео о смертельной вечеринке в Екатеринбурге
Новости партнеров

Илья Резник захотел отсудить у сети детских садов 180 миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Поэт-песенник Илья Резник захотел отсудить у сети детских садов 180 миллионов рублей за использование в названии учреждения слов из его стихотворения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Летом 2020 года предприниматели Алина Будивская и ее муж получили постановление о возбуждении уголовного дела. Поэт потребовал компенсировать использование названия частных детских садов Будивских «Маленькая страна».

Будивской предъявлено обвинение по статье 180 УК России («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). Автор песни «Маленькая страна» захотел взыскать с предпринимателей 180 миллионов рублей.

«В судебной практике это первый случай! Никогда в России конфликты подобного рода не переходили в уголовную плоскость», — рассказал адвокат семьи Будивских Владимир Комаров. По словам юриста, уголовные дела по этой статье возбуждают лишь в случае контрафакта.

«К моим подзащитным можно было бы придраться, если бы у Резника были собственные детсады с таким названием. Но их нет и не было», — добавил Комаров.

Первые претензии к сети детских садов Будивских поэт-песенник выдвинул в 2017 году. «С каждого садика Резник и его юристы требовали по три миллиона рублей. У нас в сети 60 садов. То есть они хотели 180 миллионов», — рассказал Олег Будивский, муж Алины.

Представители Ильи Резника проиграли семь судов. Позже управляющая компания Будивских подала ответный иск по интеллектуальным правам на снятие защиты с товарного знака «Маленькая страна», зарегистрированного поэтом-песенником.

Предприниматели в 2019 году суд выиграли. Роспатент снял с товарного знака защиту в области дошкольного образования. За Резником осталось использование торговой марки в области развлечения.

Следствие по уголовному делу против Будивских завершено. В случае обвинительного приговора им грозит штраф, выплата компенсации и лишение свободы сроком до двух лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Маленькая война: Поэт Илья Резник пытается отсудить у сети детсадов 180 миллионов рублей
Садальский вступился за пошутившую про блокадников Бузову
Илья Резник назвал деградацией шутку Бузовой о блокаде
Илья Резник опроверг слухи о своей срочной госпитализации
Другие материалы рубрики
Культура00:01Сегодня
Иван Вырыпаев

«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»

Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
12:17Сегодня

Звезда кантри-музыки пропустит CMA Awards из-за положительного теста на COVID-19

11:14Сегодня

Федосеева-Шукшина разведется с Алибасовым

10:31Сегодня

Группа BTS получила главную награду MTV European Music Awards

Культура00:01 8 ноября

«Главная задница страны теперь вписывается в унитаз»

Истерики, капризы и странные желания: быт президента США глазами сотрудников Белого дома
22:30 8 ноября

Боярский порассуждал о реакции Дзюбы на «вшивых хакеров» после победного гола

17:27 8 ноября

Лобода заступилась за Дзюбу и возмутилась молчанием коллег

16:55 8 ноября

Боярский осудил Черчесова за реакцию на интимное видео Дзюбы

Культура00:01 7 ноября

Отборная чертовщина

Кровавые оргии, обезумевшие диктаторы и целый поезд на психоделиках: главные клипы октября
15:07 8 ноября

Съемки «Ведьмака» остановлены из-за вспышки коронавируса

14:11 8 ноября

На российского режиссера напали с криком «Прекращайте снимать»

13:58 8 ноября

Шнуров написал матерные стихи об интимном видео Дзюбы

Россия
В российском приюте для животных массово убили собак
«Эта нация должна постоянно воевать»
Что заставило американцев бояться русских и придумать миф о российском зле?
Названы топ-10 проектов в рамках задания «Сердце Лидера» конкурса «Лидеры России»
Путин поговорил с Башаром Асадом
Разведка, МВД и МИД выступили с заявлениями по делу Навального
Планы НАТО на российскую оппозицию, «спектакль» и диета: главные выводы российских служб
Фельдшер скорой обрушилась на врачей за отказ госпитализировать пенсионерку
Все материалы
Мир
ВОЗ заявила о выходе пандемии COVID-19 за рамки «обычной чрезвычайной ситуации»
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху
В Турции прокомментировали выборы в США
Старая гвардия
Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Трамп запланировал митинги против результатов выборов
Красный день календаря
Коммунисты мечтали о всеобщем равенстве. Чем обернулась мировая революция для Европы?
Все материалы
Бывший СССР
Азербайджан заявил о «бегущих» с поля боя армянских солдатах
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Киргизия поблагодарила Россию за урегулирование кризиса в стране
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Азербайджан обвинил армянскую диаспору в финансировании террора
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Зеленский поручил обеспечить жителям Донецка и Луганска доступ к украинскому ТВ
Все материалы
Экономика
«Газпром» сэкономит на «Силе Сибири»
Главы ПСБ и Чувашии договорились о поддержке крупных инвестпроектов
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
«Рязанская НПК» перевела четвертую установку на отечественное оборудование
Пустые кошельки
Россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги. Когда в стране появится цифровой рубль?
Российские сенаторы не согласились повысить налоги для богатых
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Все материалы
Силовые структуры
Восстановлена картина устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме
Рядовой-срочник расстрелял офицера и двух бойцов. Стрелка ищут
Следователи рассказали о деле устроившего бойню в Воронеже солдата
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа возможная причина расстрела сослуживцев солдатом в Воронеже
«Уничтожить любой ценой»
45 лет назад советские моряки подняли бунт на боевом корабле. За ними послали весь Балтийский флот
Спецназ и дроны привлекли к поискам застрелившего сослуживцев солдата в Воронеже
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
«Спартак» упустил победу и первое место в РПЛ
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Плющенко рассказал об отказе Тутберидзе отпускать к нему Косторную
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Фабио Капелло назвал главную причину провала российских клубов в еврокубках
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Знаменитый теннисист решил продать виллу вместе с матерью
Все материалы
Культура
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Боярский порассуждал о реакции Дзюбы на «вшивых хакеров» после победного гола
«Главная задница страны теперь вписывается в унитаз»
Истерики, капризы и странные желания: быт президента США глазами сотрудников Белого дома
Лобода заступилась за Дзюбу и возмутилась молчанием коллег
Отборная чертовщина
Кровавые оргии, обезумевшие диктаторы и целый поезд на психоделиках: главные клипы октября
Боярский осудил Черчесова за реакцию на интимное видео Дзюбы
«В моем возрасте счастье ищешь не вокруг, а внутри себя»
Уиллем Дефо о жизни в движении, природе подсознания и загадочной «Сибири»
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярный ведущий умер после борьбы с раком
Виктория Боня отреагировала на интимное видео Дзюбы роликом с танцем
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Познер констатировал победу Китая над Россией в мировом влиянии
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Женщина не смогла объяснить произошедшее в снятом после похорон мужа видео
Партнерский материал
Связанные одной цепью
Как устроен интернет и почему он стал одной из самых надежных систем в мире
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Составлен рейтинг самых «аварийных» регионов России
На чем ездил Джо Байден: главные автомобили президента США
Как мы выяснили, избранный президент — автомобильный патриот Америки
АвтоВАЗ начнет выпускать новые полноприводные Lada
Высоко сижу: самые любимые кроссоверы россиян в 2020 году
Рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников за 10 месяцев 2020 года
В России хотят пересмотреть правила оформления ДТП
«Полный фарш»: к Porsche 911 Turbo S приложили самолет
Парный набор для тех, кто любит быстро ездить и летать
Еще один китайский бренд может начать выпуск автомобилей в России
Все материалы
Дом
В России выявлена новая схема мошенничества с компенсациями за услуги ЖКХ
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Определена цена самого дорогого парковочного места в Москве
Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы