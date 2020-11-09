Поэт-песенник Илья Резник захотел отсудить у сети детских садов 180 миллионов рублей за использование в названии учреждения слов из его стихотворения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Летом 2020 года предприниматели Алина Будивская и ее муж получили постановление о возбуждении уголовного дела. Поэт потребовал компенсировать использование названия частных детских садов Будивских «Маленькая страна».

Будивской предъявлено обвинение по статье 180 УК России («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). Автор песни «Маленькая страна» захотел взыскать с предпринимателей 180 миллионов рублей.

«В судебной практике это первый случай! Никогда в России конфликты подобного рода не переходили в уголовную плоскость», — рассказал адвокат семьи Будивских Владимир Комаров. По словам юриста, уголовные дела по этой статье возбуждают лишь в случае контрафакта.

«К моим подзащитным можно было бы придраться, если бы у Резника были собственные детсады с таким названием. Но их нет и не было», — добавил Комаров.

Первые претензии к сети детских садов Будивских поэт-песенник выдвинул в 2017 году. «С каждого садика Резник и его юристы требовали по три миллиона рублей. У нас в сети 60 садов. То есть они хотели 180 миллионов», — рассказал Олег Будивский, муж Алины.

Представители Ильи Резника проиграли семь судов. Позже управляющая компания Будивских подала ответный иск по интеллектуальным правам на снятие защиты с товарного знака «Маленькая страна», зарегистрированного поэтом-песенником.

Предприниматели в 2019 году суд выиграли. Роспатент снял с товарного знака защиту в области дошкольного образования. За Резником осталось использование торговой марки в области развлечения.

Следствие по уголовному делу против Будивских завершено. В случае обвинительного приговора им грозит штраф, выплата компенсации и лишение свободы сроком до двух лет.