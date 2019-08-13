Илья Резник назвал деградацией шутку Бузовой о блокаде

Поэт-песенник Илья Резник, который ребенком пережил блокаду Ленинграда, назвал шутку Ольги Бузовой на тему блокады свидетельством деградации российского шоу-бизнеса. Его слова передает во вторник, 13 августа, телеканал 78.ru.

«Мы пухли от голода, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. К сожалению, это факт. И я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески», — сказал Резник.

Поэт также посетовал на то, что современные звезды шоу-бизнеса «потеряли стыд, совесть, честь, родину». Он призвал уважать память 700 тысяч ленинградцев, погибших во время блокады в том числе ради будущих поколений.

Ранее 13 августа певица и телеведущая Ольга Бузова разгневала ленинградских блокадников, когда опубликовала видео, в котором облизав тарелку, в шутку назвала себя блокадницей.

Артистку также раскритиковали в соцсетях, а ее мать поспешила извиниться за дочь и рассказать, что родная бабушка Ольги Бузовой пережила блокаду и привила внукам привычку облизывать посуду после еды.

Илья Резник родился в 1938-м и ребенком пережил в Ленинграде блокадную зиму 1941 и 1942 годов, после чего был эвакуирован вместе с приютившей его семьей. Его отец погиб на фронте в 1944-м. Резник является автором текстов десятков песен, которые исполняли Алла Пугачева, София Ротару, Михаил Боярский, Тамара Гвердцители, Лайма Вайкуле.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!