Описаны самые популярные приемы квартирных мошенников в Москве

Один из самых распространенных приемов, используемых квартирными мошенниками в Москве, — это предоставление подложных документов в Росреестр. Популярные схемы обмана владельцев жилья в столице описали эксперты ведомства, соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечают регистраторы, аферисты часто пытаются предоставить поддельные или украденные нотариальные бланки, фальшивые доверенности от имени лиц, находящихся в тюрьме, и от граждан, проживающих на территории других государств.

Кроме того, в Росреестре фиксируют подачу документов на государственную регистрацию от имени лиц, правоспособность которых прекращена в связи со смертью. Специалисты указывают — пандемия способствовала активизации квартирных мошенников. При этом зачастую сотрудники ведомства выявляют мошеннические сделки, отказываются их регистрировать и обращаются в правоохранительные органы, однако мошенники продолжают настойчиво пытаться оформить одну и ту же квартиру.

Эксперты Росреестра рекомендуют владельцам недвижимости подавать заявления о невозможности проведения каких-либо учетно-регистрационных действий без личного участия.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться унаследованных квартир. По словам юристов, наследники первой очереди могут потерять жилье, на которое имели право, если не предпримут формальных действий по принятию наследства. Его нужно принять в течение шести месяцев со дня открытия.