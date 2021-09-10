Полицейский с братом наживались на имуществе умерших россиян

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета России (СКР) пресекли деятельность преступной группы, созданной участковым полиции, который вместе с родным братом и сообщниками наживался на имуществе умерших людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, фигуранты дела могут быть причастны к 50 эпизодам мошенничества. Во время обысков оперативники изъяли у полицейского и его сообщников похищенное из квартир покойников имущество, в том числе в большом количестве ордена, медали, охотничье оружие и боеприпасы.

Участковому уполномоченному 26 отдела полиции управления МВД по Красногвардейскому району города предъявлено обвинение в краже и мошенничестве. Аналогичные преступления инкриминируются родном брату полицейского и их соучастникам. Следствие считает, что они в 2018 году по подложным документам перерегистрировали на себя квартиру умершего жителя Петербурга, у которого не было наследников, а жилье должно было перейти в собственность государства. Участники группировки продали недвижимость за три миллиона рублей, а деньги поделили между собой.