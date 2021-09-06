ФСБ задержала полицейского при получении одного миллиона рублей

СКР: в Ростове-на-Дону суд арестовал полицейского по делу о крупной взятке

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при получении им взятки в 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело. Суд вынес решение об аресте полицейского по ходатайству следователя.

По версии следствия, 2 сентября оперативник получил от начальника службы безопасности медицинского центра незаконное денежное вознаграждение за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

26 августа сообщалось об аресте троих сотрудников полиции, которые входили в преступную группу. Они за взятки сообщали сотрудникам ритуального агентства сведения об умерших москвичах.