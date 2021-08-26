Российские полицейские участвовали в преступной схеме в сфере ритуальных услуг

В Москве задержали полицейских, входивших в преступную группу в сфере ритуальных услуг

В Москве сотрудники ФСБ совместно с оперативниками собственной безопасности городского управления МВД России раскрыли деятельность преступной группы в сфере ритуальных услуг, в которую входили двое действующих и один бывший сотрудник полиции. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Москве.

Установлена причастность двух сотрудников территориальных подразделений УВД города Москвы к передаче служебной информации и персональных данных граждан работникам ритуального агентства.

В преступной схеме также участвовали три гражданских лица, один из которых — бывший сотрудник полиции.

Всего задержаны пять человек. С санкции суда они отправлены под стражу и при подтверждении вины будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

Возбуждено уголовное дело о получении и даче взятки.

По данным ФСБ, сотрудники дежурных частей отделов МВД столичных районов Нагорный и Северное Измайлово на протяжении длительного времени регулярно получали деньги от работников ритуального агентства за информацию об умерших гражданах. Похоронщики использовали эти сведения, чтобы связываться с родными покойников и навязывать им дорогостоящие услуги по захоронению.

Спецслужбы задержали организатора преступной схемы, который 20 августа пытался сбежать от следствия. Его поймали на российской границе при переходе на Украину.

В помещениях ритуального агентства проведены обыски. У его руководителя найден поддельный пропуск с символикой ФСБ.