ФСБ раскрыла промышлявшую в сфере ритуальных услуг преступную группу

В Москве сотрудники ФСБ раскрыли деятельность преступной группы, действовавшей в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по столичному региону.

Задержаны пять человек. С санкции суда они отправлены под стражу. Возбуждено уголовное дело о получении и даче взятки.

По данным ФСБ, сотрудники дежурных частей отделов МВД столичных районов Нагорный и Северное Измайлово на протяжении длительного времени регулярно получали деньги от работников ритуального агентства за информацию об умерших гражданах. Похоронщики использовали эти сведения, чтобы связываться с родными покойников и навязывать им дорогостоящие услуги по захоронению.

Спецслужбы задержали организатора преступной схемы, который 20 августа пытался сбежать от следствия. Его поймали на российской границе при переходе на Украину.

В помещениях ритуального агентства проведены обыск. У его руководителя найден поддельный пропуск с символикой ФСБ.