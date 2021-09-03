ФСБ задержала высокопоставленного челябинского таможенника

ФСБ задержала сотрудника таможни Челябинска за взятку в 66 тысяч долларов

ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника таможни Челябинска Сухроба Лутфуллоева, заподозренного в получении взятки в 66 тысяч долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По версии следствия, он был посредников между бизнесменом и должностными лицами таможенных органов, обеспечивая предпринимателю беспрепятственный ввоз незаконных товаров из Китая в Россию.

С сентября 2020 года через границу прошли около 600 автомобилей. За покровительство сотрудники таможни получили 420 тысяч долларов.

Против Лутфуллоева возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось , что московского следователя, занимавшегося расследованием резонансных дел, заподозрили в получении взятки. За 2,5 миллиона долларов он обещал решить вопрос по делу владельцев компании Merlion, после чего скрылся и был объявлен в федеральный розыск.