Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск

Следователь московского управления Следственного комитета России Алексей Неснов, занимавшийся расследованием резонансных дел, заподозрен в получении 2,5 миллиона долларов. Он скрылся и объявлен в федеральный розыск. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, фигуранту дела вменяется получение денег за решение вопроса по делу владельцев компании Merlion, обвиняемых в покушении на бывшего сотрудника. Источник отметил, что Неснов покинул Россию до проведения обысков по делу о коррупции, которое возбуждено против него.

Неснов руководил расследованием уголовного дела владельцев компании Merlion, а также занимался хищениями на космодроме Восточный и похищением несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника.

1 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыск у сотрудника столичного главка СКР.

Совладельца IT-компании Merlion Олега Карчева обвиняют в организации поджога дома бывшего гендиректора этой же фирмы Вячеслава Симоненко. По делу также проходят совладельцы Merlion Алексей Абрамов и Владислав Мангутов. По версии следствия, в 2015 году они решили организовать убийство Симоненко, так как тот, покидая пост гендиректора фирмы, хотел получить 4,5 миллиона долларов. 5 сентября 2015 года двое злоумышленников с бутылками с зажигательной смесью пытались сжечь бизнесмена вместе с его домом.