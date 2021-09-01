ФСБ провела обыск у следователя по делу о поджоге российского бизнесмена

В Москве ФСБ провела обыск у следователя по делу о поджоге бывшего главы компании Merlion

В Москве ФСБ провела обыск у сотрудника столичного главка Следственного комитета России, который вел дело о покушении на бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причины обыска в кабинете следователя не раскрываются. Также источник не уточнил, был ли кто-либо задержан.

Ранее сообщалось, что совладельца IT-компании Merlion Олега Карчева, обвиняемого в организации поджога бизнесмена, отпустили под домашний арест. Обвинение не смогло доказать, что в 2015-м в Красногорске был совершен поджог. Подтвердился только факт бытового пожара.

В апреле 2021 года под подписку о невыезде отпустили двух других совладельцев Merlion, Алексея Абрамова и Владислава Мангутова, также обвиняемых в покушении на бывшего сотрудника.

По версии следствия, в 2015 году владельцы компании решили организовать убийство Симоненко, так как тот, покидая пост гендиректора фирмы, хотел получить 4,5 миллиона долларов. 5 сентября 2015 года двое злоумышленников с бутылками с зажигательной смесью пытались сжечь бизнесмена вместе с его домом.

