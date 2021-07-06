Фигуранта дела о поджоге российского бизнесмена отпустили из-под ареста

Совладельца IT-компании Merlion Олега Карчева, обвиняемого в организации покушения на экс-гендиректора компании Вячеслава Симоненко, отпустили из-под ареста. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пресненский районный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении домашнего ареста фигуранту дела о покушении на убийство и поджоге бизнесмена Симоненко. Суд установил, что Карчев не пытался скрыться от следствия, кроме того, у него нет оснований продолжать заниматься преступной деятельностью.

Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще одному фигуранту дела, начальнику службы безопасности компании Борису Левину, суд продлил арест.

Ранее, в апреле 2021 года, под подписку о невыезде отпустили двух других совладельцев Merlion, Алексея Абрамова и Владислава Мангутова, также обвиняемых в покушении на бывшего сотрудника.

По версии следствия, в 2015 году владельцы компании решили организовать убийство Симоненко, так как тот, покидая пост гендиректора фирмы, хотел получить 4,5 миллиона долларов. 5 сентября 2015 года двое злоумышленников с бутылками с зажигательной смесью пытались сжечь бизнесмена вместе с его домом.