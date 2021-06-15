Раскрыт поджог машины следователя по делу о покушении на российского бизнесмена

В Подмосковье раскрыт поджог машины следователя по делу о покушении на бывшего генерального директора компании Merlion Вячеслава Симоненко. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Из сообщения следует, что 11 июня подозреваемый в преступлении 32-летний Денис Николаев был задержан в Одинцове. Он дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием. По месту его жительства проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Автомобиль матери следователя Алексея Неснова сожгли в апреле 2021 года на Рублевском шоссе. Он занимался расследованием уголовного дела об умышленном поджоге дома бизнесмена Симоненко в подмосковном Красногорске в 2015 году.

Партнеры бывшего гендиректора крупнейшего дистрибьютора на российском IT-рынке решили сжечь Симоненко с помощью напалма вместе с загородным домом, чтобы не платить 4,5 миллиона долларов, вырученные от продажи акций.

Следствие расценило преступление как покушение на убийство. Осенью 2020 года по делу были арестованы соучредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и топ-менеджер Борис Левин.