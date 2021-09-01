У задержанного главы ГИБДД района на юге России нашли драгоценности

При обыске дома и на работе у начальника отдела ГИБДД по Миллеровскому району Ростовской области Александра Чмыхалова нашли дорогие украшения и оружие. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

В частности, силовики обнаружили у полицейского оружие, которое хранилось вне сейфа, что является нарушением, а также коробки с часами, большой крест на золотой цепи, валюту и украшения известного ювелирного бренда.

На основе материалов ФСБ против Чмыхалова и еще двух сотрудников отдела ГИБДД района на юге России возбуждено уголовное дело о подстрекательстве и превышении должностных полномочий. Все они задержаны.

По версии следствия, в 2020-2021 годах гаишники не составляли административные протоколы в отношении водителей-нарушителей, в результате чего четверо граждан избежали ответственности. Двое из них были изобличены в пьяном вождении.

Предположительно, именно глава районного отдела ГИБДД Чмыхалов давал подчиненным незаконные указания отпускать нарушителей.