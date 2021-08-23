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Российского гаишника задержали после взятки

В Челябинской области сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки
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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Челябинской области задержан по подозрению в получении взятки сотрудник ДПС отдела ГИБДД. Об этом Znak.com рассказал источник.

По его словам, гаишника уличили в получении незаконного вознаграждения за непривлечение водителя к уголовной ответственности.

В региональном управлении МВД подтвердили факт коррупции, там уже назначили служебную проверку. В пресс-службе ведомства отметили, что если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен со службы и наказан в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в Башкирии против бывшего начальника республиканского межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД и его подчиненных возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества. Им вменяется не менее 33 преступных эпизодов взяточничества. За шесть лет гаишники получили от водителей взяток на миллиард рублей.

Масштабные антикоррупционные проверки всех региональных отделов ГИБДД начались после задержания начальника ставропольского управления дорожной полиции, у которого в особняке нашли золотой унитаз, отмечает издание Baza в своем Telegram-канале. Гаишники уходят в отпуск и берут больничные, чтобы избежать ревизии управления собственной безопасности, которые поднимают старые материалы в поисках повода для проверок и уголовных дел.

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