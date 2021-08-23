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В Уфе преступная группа гаишников набрала взяток на миллиард рублей

В Башкирии на начальника ГИБДД и его подчиненных завели дело по 33 взяткам
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Возбуждено уголовное дело против бывшего начальника, его заместителя и пятерых инспекторов межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД МВД по республике Башкортостан о создании преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России

Полицейских подозревают в получении взяток в составе преступной группы. По версии следствия, с 2016 года гаишники за денежное вознаграждение выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. В частности, инспекторы принимали теоретическую часть экзамена без проверки знаний правил дорожного движения, практических навыков вождения на автодроме и в городе без их проверки. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, в зависимости от категории автомобиля. Им вменяется не менее 33 преступных эпизодов.

За 6 лет гаишники получили от 400 водителей взяток на миллиард рублей. У подозреваемых обнаружено имущество общей стоимостью 40 миллионов рублей, приобретенное на нелегальные доходы, отмечает Telegram-канал Mash.

Бывший начальник МРЭО ГИБДД скрылся от следствия и объявлен в розыск. Пятеро инспекторов помещены в СИЗО, еще один находится под домашним арестом. Они уволены со службы по отрицательным мотивам.

Под следствием также находятся посредники и взяткодатели.

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