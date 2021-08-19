Задержан возвращавший права за взятки российский инспектор ГИБДД

В Уфе задержали старшего инспектора ГИБДД, помогавшего возвращать права за взятки

В Уфе задержан 35-летний начальник отдела центра автоматизированной фотофиксации нарушений республиканского ГИБДД, подозреваемый в получении взятки. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2018 году старший инспектор помог лишенным прав россиянам получить их обратно без исполнения административного наказания и необходимой в таких случаях повторной сдачи экзамена. Сумма взятки составляла от 12 до 24 тысяч рублей.

СКР возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Доказана причастность полицейского, как минимум к трем эпизодам, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

19 августа сообщалось, что в Тюменской области бывшего начальника ГИБДД Александра Селюнина, обвиняемого в получении взяток, уволили со службы.