Арестованного по делу о взятках главу ГИБДД Тюменской области уволили со службы

Бывшего начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селюнина, обвиняемого в получении взяток, уволили со службы. Об этом сообщает издание «Тюменская линия».

Приказ об отставке подписал начальник Главного управления МВД по региону Леонид Коломиец. Представитель ведомства Александр Гилев пояснил, что сотрудник уволен из органов внутренних дел, против него возбуждено уголовное дело, и если его вина подтвердится, он понесет наказание по закону.

Селюнина уволили по выслуге лет, отмечает «Коммерсантъ». Его арестовали в апреле, обвинив в том, что с августа по октябрь 2020 года он через посредника брал взятки за помощь в получении водительских прав. Глава ГИБДД давал подчиненным распоряжения ставить оценки указанным им гражданам без фактической сдачи экзамена. ФСБ и Следственный комитет России выявил шесть преступных эпизодов. Обвиняемого отправили в СИЗО до 25 августа.

Полковник полиции Александр Селюнин был назначен начальником управления ГИБДД по Тюменской области в декабре 2018 года.