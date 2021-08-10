Глава МВД Колокольцев начал тотальную проверку полиции на Урале

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев инициировал тотальную проверку в управлении МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу, расположенном в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU.

Вместо запланированных 30 служебных проверок будет проведено 60, тем самым увеличена глубина инспектирования подразделения. В Екатеринбург прибыли два сотрудника центрального аппарата МВД, обладающие правом проведения оперативно-разыскных мероприятий, которые должны усилить уже работающую команду инспекторов. Ее возглавляет главный инспектор МВД генерал-майор Игорь Золотов.

Ревизоры намерены провести проверку по обстоятельствам смерти задержанного в 2020 году после травмы, полученной в камере линейного отдела на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Также будут исследованы вскрывшиеся факты фальсификации статистики раскрытых преступлений. За это начальник уральского управления генерал-майор Александр Востриков получил взыскание от главы МВД в июне 2021 года. Трое высокопоставленных офицеров уральского главка уволились до ревизии. Само подразделение может быть реорганизовано.