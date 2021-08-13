Подполковника МВД России с 22 квартирами уволили со службы

МВД сообщило об увольнении экс-замглавы управления ГИБДД по Воронежской области Качкина

Бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области подполковника Игоря Качкина, у которого обнаружили 22 квартиры, уволили со службы по отрицательным мотивам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, отставка последовала по итогам внутренней проверки, инициированной после возбуждения против Качкина уголовного дела о попытке дачи взятки. По версии следствия, в июле 2020 года полицейский предложил коллеге за 30 тысяч рублей помочь знакомому получить водительские права.

22 июля текущего года Ленинский районный суд Воронежа отправил Качкина в СИЗО на два месяца.

В феврале 2020-го прокуратура обнаружила и потребовала изъять у него 22 квартиры общей стоимостью 50 миллионов рублей.

Позже, в апреле, заместитель начальника управления ГИБДД по Воронежской области Качкин перешел на новую должность начальника тыла районного отдела полиции.