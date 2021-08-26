ФСБ задержала российских налоговиков за особо крупную взятку

В Дагестане задержали сотрудников налоговой службы, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по республике.

По материалам ФСБ России против начальника контрольного отдела № 1 управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по республике Дагестан, начальника отдела выездных проверок и главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок ИФНС России по Ленинскому району города Махачкала возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, в конце 2020 года подозреваемые проводили выездную налоговую проверку в обществе с ограниченной ответственностью. Проверка касалась вопросов соблюдения законодательства о налогах и сборах (вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты) за период с 2017-го по 2019 год.

Во время работы у налоговиков возник умысел на получение взятки от представителя организации. Они вступили между собой в сговор и сообщили ему ложную информацию о том, что по результатам проверки сумма неуплаченных налогов составляет более 35 миллионов рублей. Чтобы в акте проверки указать якобы меньшую сумму недоимки в семь миллионов рублей, подозреваемые предложили представителю организации передать им вознаграждение в восемь миллионов рублей. Предприниматель усомнился в правомерности действий сотрудников надзорного органа и обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники управления ФСБ России по республике Дагестан задержали налоговиков в офисе коммерческой организации при получении денежных средств.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.