Полицейский украл у задержанного фальшивые купюры и расплатился ими в магазине

Сотрудник управления МВД России по Новороссийску расплачивался за продукты фальшивыми пятитысячными купюрами, которые он забрал у задержанного за административное правонарушение. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Кассир винно-водочного магазина Новороссийска обнаружил в кассе поддельную пятитысячную купюру и обратился в полицию. По камерам видеонаблюдения правоохранители вычислили мужчину, который расплачивался фальшивыми деньгами. Им оказался сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Новороссийску. Как выяснилось, за один вечер лейтенант полиции закупился в нескольких магазинах и везде расплачивался пятитысячными фальшивыми купюрами.

На допросе правоохранитель рассказал, что в ночь на 28 августа у задержанного за административное правонарушение он похитил 30 тысяч рублей, однако не подозревал, что купюры были ненастоящими. Всего в магазинах он потратил 25 тысяч рублей, оставшиеся пять тысяч были изъяты у него в ходе осмотра его дома.

Расследованием произошедшего занимаются сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новороссийску. В ближайшее время материалы будут направлены в Следственный комитет России (СКР).

В настоящее время мужчина отстранен от службы. В отношении него назначена служебная проверка. Если вина полицейского подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.