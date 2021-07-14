Российская полицейская случайно выстрелила из пистолета и попала на видео

В Республике Северная Осетия сотрудница полиции случайно выстрелила из табельного пистолета и попала на видео. Ролик в среду, 14 июля, в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах видно, что находившаяся в комнате для хранения оружия российская полицейская достала пистолет и загнала патрон в патронник, после чего вынула обойму. Под наблюдением коллеги она пересчитала патроны и поняла, что одного не хватает. Женщина нажала на курок и произвела выстрел, который оглушил и напугал ее коллегу.

В апреле сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина случайно выстрелил в сына во время чистки ружья. Тот серьезно не пострадал.