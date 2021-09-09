Российские полицейские брали взятки миллионами и элитным автомобилем

В Магаданской области полицейских приговорили к 10 и 11 годам колонии за получение взятки

Магаданский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции, которые получили взятку в два миллиона рублей, а также в виде элитного автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России (СКР).

Бывших сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступления и противодействию коррупции отдела МВД России по городу Магадану признали виновными по статьям 290 («Получение взятки») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Суд приговорил одного из них к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом пять миллионов рублей. Второму было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в 2,4 миллиона рублей.

Осужденных лишили специальных званий сотрудников полиции.

По версии следствия, в 2018 году сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции отдела МВД России по городу Магадан получил взятку в 2,3 миллиона рублей от предпринимателя. За вознаграждение полицейский не должен был провести действия, которые входили в круг его должностных обязанностей.

В период с 2018 по 2019 года полицейский и его коллега при оперативном сопровождении расследования одного из уголовных дел сговорились и получили от свидетеля взятку виде автомобиля Lexus LX 470, взамен уничтожив часть изъятых по делу документов.

Также полицейские покушались на получение взятки в пять миллионов рублей от одного из фигурантов упомянутого уголовного дела. Оперативники пообещали вернуть ему ранее изъятые договоры займа на сумму более девяти миллионов рублей. Они передали посреднику в получении взятки требуемые документы, но получить деньги не успели — посредника задержали.

Противоправную деятельность полицейских пресекли следователи, сотрудники управления ФСБ России по Магаданской области и отдела собственной безопасности регионального УМВД.