Российский полицейский попался на продаже служебных машин

В Кабардино-Балкарии полицейский продавал служебные машины под видом списанных

В Кабардино-Балкарии задержали полицейского, который продавал служебные автомобили под видом списанных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Осенью 2020 года года сотрудник управлении МВД России по работе с личным составом стал продавать служебные автомобили, выдавая их за списанные, заработав на этом почти 700 тысяч рублей.

Отмечается, что во время семилетней работы в органах внутренних дел 31-летний полицейский неоднократно получал дисциплинарные взыскания.

Ранее сотрудники уголовного розыска задержали в Москве воров-домушников, грабивших квартиры в элитных жилых комплексах. Один из пойманной пятерки — действующий сотрудник полиции.