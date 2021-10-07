Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир в Москве

В Москве только 0,06 процента вторичного жилья (27 объектов) выставлено на продажу по цене до 3 миллионов рублей. Эксперты российского «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» назвали главные риски приобретения ультрадешевых лотов, соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным риелторов, основная часть предложения в этой ценовой категории — это в действительности нежилые помещения. Также есть полноценные квартиры, но находящиеся в двухэтажных деревянных домах. Самый просторный объект, продаваемый в бюджете до 3 миллионов рублей, имеет площадь 33 квадратных метра. Он расположен на территории Новой Москвы. Самый компактный объект расположен на юго-востоке столицы, его площадь не превышает 9,7 квадратного метра.

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«Покупая ультрадешевый объект, необходимо смотреть прежде всего на документы и на ситуацию, — предостерегают специалисты. — Просто так никто дешево не продает». По их словам, реализация может быть вынужденной, когда собственник имеет большие долги. В таком случае сделка впоследствии может быть оспорена. Еще один вариант — свежее наследство. «Опасность здесь тоже есть, так как в течение трех лет могут появиться родственники, которые будут претендовать на данный объект», — поясняют риелторы.

Самые дешевые объекты на вторичном рынке недвижимости Москвы — это переделанные из комнат студии. Как правило, они официально не оформлены, и покупатель такого жилья рискует его лишиться. В целом дешевые квартиры всегда являются проблемными, заключают специалисты.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках за год (с лета 2020-го по июнь 2021-го) выросла более чем на 70 тысяч рублей. Эксперты отметили, что цены на новостройки оторвались от спроса. Стоимость первичного жилья находится на уровне неадекватности, заявили они.