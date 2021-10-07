Названы регионы России с самой дешевой ипотекой

Банк России назвал регионы, в которых условия по ипотеке наиболее лояльны, и в которых процент по кредитам на жилье показал самый высокий уровень на конец августа 2021 года. Аналитические данные приводит РИА Новости 7 октября.

По оценке экспертов, которые изучили статистические выборки Центробанка, ипотека в России стала менее доступной. За последний месяц лета число субъектов страны, где годовая ставка по кредиту составила выше восьми процентов, выросло до 11 (в июле их было всего четыре). При этом количество регионов со ставкой ниже семи процентов упало с восьми до шести, добавили аналитики.

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Самые дешевые кредиты на жилье зафиксировали на Сахалине, где ставка в августе установилась на уровне 6,31 процента годовых. В тройку регионов с самой недорогой ипотекой также вошли Приморский край (6,51 процента) и республика Якутия (6,53 процента). На Чукотке кредит на покупку квартир оформляли под 6,8 процента годовых, в Магаданской области — под 6,91 процента.

Из данных Центробанка следует, что лидером по дороговизне ипотеки в конце лета стал Севастополь со средней стоимостью кредита в 8,77 процента годовых, на втором месте оказалась Ингушетия с 8,43 процента, в Чечне покупка жилья при задействовании средств банка обходилась населению дороже всего — по ставке в 8,28 процента. Также в десятке антилидеров по недоступности ипотеки были Краснодарский край и Тыва с условиями кредита под 8,12 и 8,1 процента соответственно.

Ранее специалисты портала «Мир квартир» подвели итоги третьего квартала 2021-го по удорожанию квадратного метра вторичного жилья. Заметнее всего цены на данный тип недвижимости поднялись в Сочи и Краснодаре: «квадрат» там вырос в стоимости на 27 процентов. Дефицит новостроек вынудил покупателей переключиться на вторичный рынок в курортных городах, а на ажиотажный спрос среагировали продавцы квартир.