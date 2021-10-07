Названы два города России с самым быстрым ростом цен на жилье

За третий квартал 2021-го квадратный метр вторичного жилья в среднем по России подорожал на 6,5 процента, следует из материалов портала «Мир квартир», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Готовые квартиры уверенно дорожают везде, кроме Москвы, выяснили специалисты.

По их данным, наиболее быстро в третьем квартале росла в цене недвижимость в Сочи и Краснодаре: «квадрат» там подорожал почти на 27 процентов. Причина — мораторий на новое строительство в Сочи и ограничения на него в Краснодаре. Дефицит новостроек вынудил покупателей устремиться на вторичный рынок, соответственно, собственники подняли цены.

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Городами-лидерами по подорожанию готового жилья также названы Махачкала (плюс 14 процентов за квартал), Севастополь (13 процентов) и Чита (12 процентов). В Москве, где недвижимость самая дорогая, квадратный метр прибавил в цене немного — 1,6 процента за три месяца, а средняя цена лота не выросла вообще. В Санкт-Петербурге «вторичка» подорожала на 6 процентов.

Средняя цена метра на вторичном рынке по всем крупнейшим городам (всего их 70) достигла 77,4 тысячи рублей. Средняя стоимость вторичной квартиры составила 4,34 миллиона рублей (плюс 7 процентов за квартал).

«С ограничением льготной ипотеки на первичном рынке спрос стал перетекать на "вторичку", к тому же цены на новостройки стали для многих покупателей заградительными, и те уже более склонны рассматривать готовое жилье, — отмечают эксперты. — Возросший спрос стимулировал собственников поднять ценники».

Ранее, в сентябре, аналитики заявили, что на российском рынке жилья наступило «время покупателя». По их наблюдениям, в большинстве регионов, в том числе на столичных рынках, максимально перегревшихся за последние полтора года, происходит сокращение темпов роста цен на жилье.