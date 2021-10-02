Россияне начали избавляться от квартир в Сочи

Средний срок владения вторичным жильем в Сочи снизился с пяти лет в прежние годы до года-двух. Это объясняется повышенной активностью инвесторов, которые целенаправленно скупили квартиры на курорте для реализации в дальнейшем, рассказал «Ленте.ру» эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

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«Раньше собственники владели объектом недвижимости дольше, а сейчас много объектов, которые приобретались специально для перепродажи», — разъяснил эксперт тенденцию к избавлению от квартир в Сочи.

По данным Флуткова, сочинская «вторичка» за последние пять лет подорожала более чем в два раза, со 109,8 тысячи до 239,7 тысячи рублей за квадратный метр. Больше всего в городе подорожали объекты, располагающиеся не на первой береговой линии, а «в каких-то неудобных местах, но в пешей доступности от моря», указал специалист. Такие лоты всегда стоили меньше, чем построенные рядом с морем, но из-за общего ажиотажа на рынке начали расти в цене быстрее остальных.

Ранее риелторы заявили, что средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи в конце нынешнего — начале следующего года достигнет отметки в 500 тысяч рублей. По их данным, за последние полгода-год инвесторы смогли заработать на перепродаже сочинских квартир от нескольких миллионов рублей (с одного объекта).