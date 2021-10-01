Россияне переключились на маленькие дома

В Подмосковье за 2021 год стали чаще покупать дачи меньшей на 12 процентов площади

Подорожание загородной недвижимости подтолкнуло россиян чаще экономить на площади при покупке домов. Жители страны за последний год переключились на маленькие дачи, количество «квадратов» в которых на 12 процентов меньше, чем в среднем у приобретенных в 2020-м объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на риелторов.

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По данным ЦИАН, с начала 2021 года в Московской области цены на дачи увеличились на 13 процентов, до 27,3 миллиона рублей за дом, а на юге, в Краснодарском крае, прирост стоимости составил 49 процентов (до 20 миллионов рублей).

Учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов отметил, что в наиболее «ликвидных районах Подмосковья» цены на загородные дома подскочили и на 50 процентов, рост стоимости не закончится и в следующем году, считает эксперт. Аналитики компании «Этажи» выяснили, что в московском регионе средняя площадь покупаемой дачи упала на 12 процентов — до 92 квадратных метров, в Краснодарском крае — на 28 процентов (до 90 «квадратов»). Риелторы связывают тенденцию с ответом на подорожание рабочей силы и стройматериалов в пандемию, а также на снижение покупательской способности среди населения.

Лукин отметил, что падает и средняя площадь дачных участков. В Московской области на осень 2021 года она варьируется от пяти до 12 соток, когда в 2019 году составлял 8-15 соток.

Ранее российских дачников предупредили о наказании за ненадлежащее содержание загородного участка. Собственники или пользователи земли могут получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей за мусор и хлам на даче, напомнил ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.