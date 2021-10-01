Россияне переключились на маленькие дома

Подорожание загородной недвижимости подтолкнуло россиян чаще экономить на площади при покупке домов. Жители страны за последний год переключились на маленькие дачи, количество «квадратов» в которых на 12 процентов меньше, чем в среднем у приобретенных в 2020-м объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на риелторов.
По данным ЦИАН, с начала 2021 года в Московской области цены на дачи увеличились на 13 процентов, до 27,3 миллиона рублей за дом, а на юге, в Краснодарском крае, прирост стоимости составил 49 процентов (до 20 миллионов рублей).
Учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов отметил, что в наиболее «ликвидных районах Подмосковья» цены на загородные дома подскочили и на 50 процентов, рост стоимости не закончится и в следующем году, считает эксперт. Аналитики компании «Этажи» выяснили, что в московском регионе средняя площадь покупаемой дачи упала на 12 процентов — до 92 квадратных метров, в Краснодарском крае — на 28 процентов (до 90 «квадратов»). Риелторы связывают тенденцию с ответом на подорожание рабочей силы и стройматериалов в пандемию, а также на снижение покупательской способности среди населения.
Лукин отметил, что падает и средняя площадь дачных участков. В Московской области на осень 2021 года она варьируется от пяти до 12 соток, когда в 2019 году составлял 8-15 соток.
Ранее российских дачников предупредили о наказании за ненадлежащее содержание загородного участка. Собственники или пользователи земли могут получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей за мусор и хлам на даче, напомнил ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.