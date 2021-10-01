Юрист предупредил российских дачников о штрафах за хлам до 50 тысяч рублей

Юрист Савельев: за мусор дачникам грозит административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей

Ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев предупредил российских дачников о штрафах за мусор и хлам на участке. Он рассказал агентству «Прайм», что собственники или пользователи земельных участков несут обязанность по уборке от мусора придомовой территории.

«За невыполнение этой обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 8.8 КоАП РФ и на них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей», — сказал Савельев.

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Он добавил, что если складирование мусора или отходов на участке повлекло за собой порчу земли, то дачника могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Специалист призвал помнить, что участок следует использовать по назначению, не допускать его захламление, организацию свалок и «нанесение вреда окружающей среде».

Кроме того, юрист предупредил сжигающих мусор на своем участке дачников о необходимости быть осторожными и соблюдать правила противопожарного режима.

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