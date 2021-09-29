Названы районы Подмосковья с самыми подорожавшими дачами

ЦИАН: сильнее всего за год загородные дома выросли в цене по Щелковскому направлению

Риелторы перечислили районы в Московской области, в которых с сентября 2020 года заметнее всего подорожала загородная недвижимость. Самый сильный рост цен зафиксирован по Щелковскому и Калужскому направлениям, приводит данные РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН 29 сентября.

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По данным экспертов, в сентябре 2021 года средняя стоимость подмосковной дачи установилась на уровне 3,04 миллиона рублей, на 9,5 процента выше показателя за тот же период прошлого года (2,77 миллиона рублей).

На Щелковском направлении (город Щелково) загородное жилье подорожало на 35 процентов, на Калужском — прирост в цене за год составил 16,2 процента, а на Симферопольском направлении —13,3 процента. В населенных пунктах под Москвой в направлении Ленинградского шоссе дачи с сентября 2020-го стали стоить на 11,1 процента больше и достигли средней отметки в три миллиона рублей.

Загородные дома подешевели за год только на Пятницком шоссе. В начале 2021-го в указанном направлении были доступны для покупки около 90 дач, сейчас их почти вдвое больше, но традиционный спад спроса к дачам осенью отразился на ценах.

Ранее аналитики «СберСтрахования» перечислили города, в которых больше всего мечтающих о загородном доме жителей. В Тольятти и Новокузнецке около шести процентов людей не отказались бы иметь дачу, а вот среди москвичей в желании жить на земле признались лишь четыре процента респондентов.