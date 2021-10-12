Названы главные страхи россиян при покупке квартиры

В процессе покупки квартиры больше всего россиян пугает низкое качество будущего жилья. Подобную ситуацию своим главным страхом назвали 59 процентов респондентов. Об этом говорится в исследовании IT-компании Realiste, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Эксперты компании узнали у опрошенных, с какими страхами те сталкивались, когда покупали квартиру. На второй строчке рейтинга расположились страхи, связанные с финансами. К ним отнесли возможную переплату за недвижимость, процесс одобрения ипотеки, кризис и другие проблемы. Подобных моментов опасались 57 процентов опрошенных. Аналогичное количество было обеспокоено перспективой обмана со стороны застройщика, владельца квартиры или продавца.

Менее половины опрошенных в качестве страха указали «проживание и эксплуатацию дома» — показатель достиг 44 процентов. Среди респондентов были и те, кому в процессе покупки жилья не было страшно — с подобными моментами не столкнулись девять процентов опрошенных.

Эксперты компании рекомендуют покупателям не решать проблемы самостоятельно. «Этот список проблем решается обращением в компании, которые дают гарантии на юридическую чистоту сделки и квартиры. Гарантии должны распространяться как минимум на десять лет с момента покупки. Здесь не стоит скупиться на консультацию у юриста, который проверит договор с этой компанией», — отмечают в Realiste.

Ранее юрист предостерегла россиян от покупки жилья, которое только что досталось в наследство родственникам покойного хозяина. Наследникам могут восстановить срок вступления в права даже по прошествии шести месяцев со дня смерти наследодателя. В итоге они смогут оспорить сделку.