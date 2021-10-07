Россиянам раскрыли способ распознать коммунальщиков-мошенников

Основная схема, которую используют лжекоммунальщики — предлагать наивным гражданам замену приборов учета коммунальных ресурсов или их поверку. При этом срок поверки, как правило, еще не настал, а замена не требуется, рассказали эксперты «Известиям».

В такой ситуации граждане в лучшем случае бесполезно потратят деньги, в худшем — им придется доплатить за опломбирование и покупку нового прибора, отметили специалисты. Другой раскрытый ими способ мошенничества — проникновение ненастоящих коммунальщиков в квартиру с целью хищения ценных вещей. Жертвами, как правило, становятся пожилые, плохо социализированные и чрезмерно доверчивые люди.

По наблюдениям экспертов, аферисты почти всегда действуют напористо, и это первый признак, помогающий распознать их. Настоящие коммунальщики ненавязчивы. Второй момент — лжекоммунальщики могут «путаться в показаниях»: не знают управляющую компанию, которая обслуживает дом, или имя настоящего техника-смотрителя. Третий — стремление оказать услугу немедленно.

Эксперты рекомендуют соблюдать базовые меры предосторожности при общении с гостями, которые представляются сотрудниками коммунальных служб. Нужно, например, заранее подготовить к такому взаимодействию членов семьи из «зоны риска» — детей или пожилых. Настоящие коммунальщики всегда предупреждают об обходах заранее, носят спецодежду, имеют при себе удостоверения. В ходе проверок они не оказывают платных дополнительных услуг. В другое время все расчеты производятся по квитанциям.

Ранее был раскрыт популярный обман с повышением платы за услуги ЖКХ — адвокат Сергей Сергеев сообщил, что управляющие компании могут проводить фиктивные собрания собственников жилья, на которых якобы согласовываются повышенные тарифы и дополнительные коммунальные услуги, что ведет к увеличению сумм в квитанциях за «коммуналку».