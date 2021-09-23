Российских коммунальщиков уличили в сокрытии опасной проблемы

Жители Челябинска уличили представителей коммунальной службы в подготовке поддельного фотоотчета для чиновников. Россияне сняли на видео, как рабочие перетаскивают крышку с одного колодца на другой, чтобы зафиксировать на камеру, что все люки на дорогах закрыты. Ролик опубликовали в Telegram-канале издания «Подъем» 23 сентября.

Как выяснили журналисты, инцидент произошел в поселке Чурилово Тракторозаводского района города. В сокрытии опасной проблемы пойманные на видео коммунальщики не признались. Власти сначала объявили о проверке, а затем отказались от идеи, указав на малое количество доказательств нарушения.

«Не факт, что сказанное очевидцами соответствует действительности. А как можно провести проверку и выяснить? Рабочие говорят, что ничего такого не делали. Никто не признается», — ответили районные чиновники.

В конце августа москвичи сняли ролик, на котором видно, как коммунальщики смешивают отсортированные жителями отходы. Рабочие сгрузили содержимое контейнеров во дворах для неперерабатываемых вещей с остальным мусором в одну машину. Ситуация вызвала общественный резонанс, так как ранее столичные власти неоднократно упоминали о расширении программы переработки бытовых отходов.

