Ремонтирующего дороги за свой счет россиянина запугали штрафами

В городе Шахты Ростовской области жителю Александру Титову пригрозили наказанием за ремонт дорог своими силами. Мужчина несколько лет занимался починкой проблемных участков на проезжей части населенного пункта за свой счет, сообщили в Telegram-канале Baza.

Власти Шахт поблагодарили инициативного жителя за проделанную с 2016 года работу и попросили больше самостоятельно не вмешиваться в благоустройство города, запугав мужчину штрафами. При этом только в августе 2021-го Титов сообщил в мэрию об устранении 30 ям и выбоин на дорогах.

По мнению главы города Андрея Горцевского, Титов не должен был действовать без предварительного согласования работ с властями. «Чиновник указал в письме, что за самодеятельность активисту грозит административная статья за повреждение дорог и создание помех движению», — сообщило издание Baza. Жители Шахт, по данным журналистов, не считают поступок Титова нарушением и не жалуются на то, что он кому-то мешал своими действиями.

В начале июля в правительстве России сообщили о планах выделить российским регионам более миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог. Большую часть суммы получит Приморский, Хабаровский и Забайкальский края на работы по ликвидации последствий паводков.