Жители российского города пожаловались на опасные дороги

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа люди пожаловались на опасные дороги возле городских школ. Жители российского города опасаются, что с наступлением холодов дети не смогут беспрепятственно добираться до учреждения и обратно по плохо освещенному пути с разбитым покрытием, передает издание Ura.ru.

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Родители учеников возмущаются в социальных сетях, что власти Нижневартовска не могут привести в порядок участки улиц возле общеобразовательных и социальный учреждений.

«В шестом микрорайоне до школы № 31 нет нормального освещения. Скоро будет темно и утром, и вечером, а там собаки, алкаши и так далее», «Такая же проблема в микрорайоне № 3 по дороге к Дворцу искусств», «В третьем микрорайоне, школа № 8. Дети также идут домой на ощупь, освещение только от садиков», — приводит издание жалобы жителей, опубликованные в городских пабликах.

В мэрии Нижневартовска журналистам сообщили, что на проведение работ по освещению в микрорайона № 3 уже готова проектная документация, аналогичный ремонт в микрорайона № 6 не запланирован. В администрации добавили, что с вопросом по освещению участков дорог возле школ население может обратиться в управляющие компании по месту жительства.

В 2019 году во дворе дома в Мурманске в ямах разбитой дороги образовались лужи, в которых поселились утки. Видеоролик о необычной судьбе огромной выбоины в асфальте, в которой ранее застревали машины, выложили в паблике «Доска почета и позора Мурманска» во «ВКонтакте».