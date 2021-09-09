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Еще одна школьница пропала в России за последние четыре дня

В Башкирии разыскивают восьмилетнюю девочку, которая пропала после школы
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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В башкирском Белебее восьмилетняя девочка ушла из школы и пропала. Это третий ребенок, пропавший в России за последние четыре дня. Об этом сообщает NewsBash.

На данный момент известно, что школьница вышла из здания гимназии и не вернулась домой. Ее начали искать родные и близкие ребенка, а также неравнодушные горожане.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пропали две школьницы, которые уехали из Лесосибирска к подруге в Колесниково. Их родители не подавали заявление о пропаже в полицию. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку, однако позднее девочек обнаружили живыми.

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