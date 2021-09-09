Подвозивший красноярских школьниц перед исчезновением таксист описал их поездку

Подвозивший пропавших в Лесосибирске девочек таксист рассказал, что они были спокойные

Таксист, который подвозил двух пропавших в Лесосибирске Красноярского края школьниц, описал их поездку перед исчезновением. Скриншоты переписки с ним опубликованы в Telegram-канале РЕН ТВ.

На вопрос журналиста, были ли девочки пьяные, мужчина ответил, что запаха не было. Также он уточнил, что у него было открыто окно.

«Да, спокойные были. Только время спросили и все», — отметил таксист.

9 сентября стало известно, что в Красноярском крае пропали две школьницы, которые уехали из Лесосибирска к подруге в Колесниково. В МВД рассказали, что родители заявление о пропаже не подавали. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Позднее девочек обнаружили живыми.

В свою очередь, директор школы, где учатся девочки, рассказала, что у них сложная обстановка в семьях.